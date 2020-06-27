Сушинский: почему Россия не может получать деньги за отъезд игроков? Всей Европе платят

Известный хоккеист и бывший президент омского «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал инициативу Министерства спорта. Напомним, Минспорта хочет, чтобы молодые российские спортсмены выплачивали компенсации, если хотят отправиться за рубеж.



«Компенсации за отъезд молодых игроков — это правильно. Российский клуб воспитал хоккеиста, а он взял и уехал. В него же вкладывали деньги, усилия. Для хоккеистов это, конечно, будет некоторым препятствием к отъезду. Но не думаю, что это будут большие деньги. Все европейские клубы получают деньги, когда их хоккеист уезжает в НХЛ. Почему же Россия не может их получать? Платят либо клубы, либо игрок из своего контракта.



Думаю, меньше будет отъездов, когда игрок едет просто попробовать силы. Если клуб НХЛ не готов взять игрока сразу, он не будет платить. А сейчас они берут наших хоккеистов, отправляют в АХЛ, а потом игроки вынуждены возвращаться домой», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

Пашков — об инициативе Минспорта: нужно указать обязанности спортсменов перед государством