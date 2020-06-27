Блэйк: надеемся, что получение второго номера драфта поможет «Лос-Анджелесу»

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блэйк прокомментировал полученное клубом право выбора под вторым номером на предстоящем драфте.



«Надеемся, это поможет нам ускорить движение вперёд за счёт масштабов таланта игрока и его способности приспособиться к игре в НХЛ. Мы знали, что получим место в первой семёрке. Тут есть три ярких хоккеиста, а потом идет группа приблизительно одинаковых по классу игроков, в которую можно включить от четырёх до восьми человек. Они играют на разных позициях, но их значимость для команды сопоставима. Так мы представляем себе общую картину. Очень важно, что мы смогли подняться. Получили шанс выбрать игрока из первой тройки», — цитирует Блэйка официальный сайт НХЛ.