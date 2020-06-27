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Завершивший карьеру Никита Щитов войдёт в скаутский отдел «Сочи»

Завершивший карьеру Никита Щитов войдёт в скаутский отдел «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Никита Щитов войдёт в скаутский отдел «Сочи», сообщает «Горобзор.ру». Вчера, 26 июня, хоккеист объявил о завершении спортивной карьеры.

36-летний Щитов пополнил состав «Сочи» в 2017 году. Последний официальный матч в КХЛ провёл 7 марта 2019 года в первом раунде Кубка Гагарина с «Локомотивом». Минувший сезон российский защитник полностью пропустил из-за перелома лопаточной кости. 5 марта 2020 года Щитов с «леопардами» заключил новый контракт, который был расторгнут через два месяца.

В КХЛ опытный защитник выступал в составе «Спартака», «Нефтехимика» и «Салавата Юлаева». В общей сложности в КХЛ отыграл 561 матч, забросил 45 шайб и сделал 111 результативных передач при показателе полезности "-39" и 409 минутах штрафного времени.

Защитник «Сочи» Никита Щитов объявил о завершении карьеры
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