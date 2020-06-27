Эвери рассказал подробности расставания Сергея Фёдорова с Анной Курниковой

Бывший тафгай НХЛ Шон Эвери рассказал свою версию окончания романа между Сергеем Фёдоровым и теннисисткой Анной Курниковой.
«2002-й. «Детройт» проводит очередной матч. Сижу в запасе и в раздевалке смотрю одним глазом хоккей, а другим — MTV. Где-то в конце второго периода камеры выхватили первые ряды, а там на шоу Анна Курникова рядом с Энрике Иглесиасом. По-моему, около меня тогда был Даррен Маккарти. Мы переглянулись. Мак был близок с Сергеем Фёдоровым, да его все тогда любили. Он был очень крутым. Настолько крутым, насколько можете это представить. Невероятный чувак. И в то время Фёдоров и Курникова встречались. Они жили в одном доме в Детройте и даже посещали командные вечеринки на Рождество, на Супербол, на День благодарения. Они были парой, и это все знали.
Мы с Маком уставились в экран и не могли поверить. Может, нам показалось? Может, их просто посадили рядом? И тут бум — Анна поцеловала Иглесиаса во время эфира. Смотрю на Мака — он как будто увидел привидение. Блин, что нам делать?
Фёдоров на льду, его близкий друг Крис Челиос тоже там. Я точно не хотел быть тем, кто расскажет об этом Сергею. Вдруг Мак говорит: «Я разберусь». Он дождался перерыва, подошёл к Челиосу и объяснил ему, что случилось. Сергей не говорил нам, что он с Анной расстался или что-то такое. И мы вроде бы видели её не так давно вместе с ним. Челиос не был в восторге. Крис дружил с Анной, и ему нравилось, что она и Сергей были парой и, кажется, даже были обручены.
Матч закончился. Уходя со льда, Челиос выдернул Фёдорова в одну из пустых комнат и сказал ему, что случилось. Когда они вернулись в раздевалку, Сергей выглядел расстроенным. Обычно его сложно было выбить из колеи, но на этот раз было видно, что он зол. Он быстро переоделся и исчез из раздевалки.
Ух, если бы встретил Иглесиаса сейчас, напомнил бы ему об этом, и мне плевать, что прошло уже 30 лет. На следующий день Скотти Боумэн собрал нас перед тренировкой и сказал: «Парни, вы знаете, что случилось с Сергеем. Ему нужно разобраться с делами, он улетел в Майами и вернётся, когда сможет. На этом точка». И тогда это звучало очень неожиданно. Тренерам обычно плевать на проблемы игроков с подругами, детьми от любовниц и подобную фигню. Но Скотти понимал, насколько каждый игрок «Детройта» хорошо относился к Фёдорову, и он не мог поступить иначе», — цитирует Эвери телеграм-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст No Gruffs Given.
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