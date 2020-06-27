Стал известен план предсезонной подготовки «Амура»

Хабаровский «Амур» на своём официальном сайте опубликовал план подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.

С 14 по 20 июля команда пройдёт углублённое медицинское обследование в Хабаровске. После этого «Амур» приступит к тренировкам и пробудет в краевой столице до 29 июля.



30 июля “Амур” отправится в Новосибирск, где 31 июля и 1 августа проведёт выставочные матчи с “Сибирью”.



Следующим этапом подготовки станет учебно-тренировочный сбор в Москве. Он пройдёт с 3 по 9 августа и будет включать в себя два выставочных матча: с красноярским “Соколом” (дата уточняется) и подмосковным “Витязем” (9 августа, Подольск).



С 11 по 14 августа «Амур» в Магнитогорске примет участие в традиционном турнире, посвященном памяти И.Х. Ромазана. Соперниками дальневосточников станут “Металлург”, “Автомобилист” и “Куньлунь”.



Завершающим этапом предсезонной подготовки станет второй учебно-тренировочный сбор в Москве с 15 по 31 августа, в его рамках состоятся ещё три выставочных матча. Соперники — “Авангард” (19 августа), московские “Динамо” (21 августа) и “Спартак” (23 августа).