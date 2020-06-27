Райский — о назначении Михайлиса в «Барыс»: всё будет зависеть от подбора игроков

Бывший нападающий «Барыса» Андрей Райский поделился мнением о назначении Юрия Михайлиса главным тренером клуба.

«Критичным ли выглядит отсутствие у Михайлиса опыта работы в КХЛ? Сильно-то нет. По-моему, нужен хороший состав, чтобы отработали менеджеры и подобрали добротную команду. Тренеру необходимо только сплотить ребят, организовать тренировочный процесс, чтобы команда слушала тренера и он жил командой. Думаю, опыта у Юры должно хватить, а всё будет зависеть от исполнителей, которых в этом сезоне в «Барыс» наберут.

Например, Скабелке давали игроков, которых он хотел видеть. Не знаю, будут ли Михайлису предоставлять такой карт-бланш и набирать игроков. Тому же Назарову давали всё, а когда пришел Сагымбаев, ему дали что было. К тому же тогда много ребят травмировалось. Многое будет зависеть от того, как Михайлиса поддержит руководство клуба.

Андрей Назаров? Даже не знаю, как сейчас можно их сравнивать. У Назарова свой стиль хоккея. Посмотрим на Михайлиса, он тоже уже опытный человек и тренер. Начинать когда-то нужно, не всегда же быть в «Номаде». Не думаю, что приход Назарова оказался бы лучше. Считаю, всё будет зависеть от подбора игроков и взаимопонимания тренера с иностранцами», — приводит слова Райского Sports.kz.