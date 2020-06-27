Э. Линдхольм: Годро, даже с его скромными габаритами — один из лучших игроков в НХЛ

Нападающий «Калгари Флэймз» Элиас Линдхольм поделился мнением об одноклубнике Джонни Годро.

«Он создаёт много свободного пространства и для других игроков, и для себя. Он может вытащить на себя двоих или троих соперников — и всё равно найти пространство. Не так уж давно у маленьких игроков вообще не было шансов пробиться в НХЛ, и здорово видеть, что сейчас этот шанс есть у всех. Джонни, даже с его скромными габаритами — один из лучших игроков в лиге, с которым выходить на лёд одно удовольствие. Пожалуй, он лучший плеймейкер, с которым я когда-либо играл», — сказал Линдхольм в интервью The Athletic.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ доигран не будет, за Кубок Стэнли сразятся 24 клуба. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».