Желина — о Годро: когда он с шайбой, мы ждём, что произойдёт нечто волшебное

Ассистент главного тренера «Калгари Флэймз» Мартин Желина поделился своим мнением о нападающем Джонни Годро.

«В НХЛ много хороших игроков, но не так много тех, за игру которых зрители готовы платить лишние деньги. Джонни — один из таких игроков. Дети хотят видеть Джонни. Да что там — все болельщики хотят видеть Джонни, потому что всякий раз, когда он с шайбой, мы ждём, что произойдёт нечто волшебное, и часто именно это и происходит», — приводит слова Желины пресс-служба НХЛ.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ доигран не будет, за Кубок Стэнли сразятся 24 клуба. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».