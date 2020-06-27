Желина — о Годро: когда он с шайбой, мы ждём, что произойдёт нечто волшебное
Ассистент главного тренера «Калгари Флэймз» Мартин Желина поделился своим мнением о нападающем Джонни Годро.
«В НХЛ много хороших игроков, но не так много тех, за игру которых зрители готовы платить лишние деньги. Джонни — один из таких игроков. Дети хотят видеть Джонни. Да что там — все болельщики хотят видеть Джонни, потому что всякий раз, когда он с шайбой, мы ждём, что произойдёт нечто волшебное, и часто именно это и происходит», — приводит слова Желины пресс-служба НХЛ.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ доигран не будет, за Кубок Стэнли сразятся 24 клуба. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
Э. Линдхольм: Годро, даже с его скромными габаритами, — один из лучших игроков в НХЛ
- 27 июня 2020
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