Жена Малкина показала стройные ноги в коротких шортах. Фото

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, опубликовала новую запись в своём «инстаграме».
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Анны Кастеровой.
В прошедшем регулярном чемпионате 33-летний Малкин принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 74 (25+49) балла при показателе полезности "+7" и 58 минутах штрафного времени. Российский нападающий проводил на площадке 19 минут и 31 секунду за матч.
В настоящее время сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Недавно «Питтсбург» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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