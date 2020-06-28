Таварес: риск заразиться коронавирусом у игроков НХЛ низок, насколько это вообще возможно

Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес оптимистично смотрит на возобновление сезона НХЛ, прерванного из-за коронавируса.
«Впечатлён, что ассоциация игроков решила выбрать меня для помощи. Всегда старался участвовать в переговорах на разных уровнях, поэтому почувствовал, что принять участие очень важно. Прошлым летом я впервые что-то сделал для комитета по соревнованиям. И сделал это, потому что увлечён игрой.
Когда что-то делаешь с детства, а затем не можешь делать из-за пандемии, чувствуешь себя обескураженным. Поэтому мне очень важно быть частью этого и постараться наилучшим образом представлять 700 хоккеистов.
В целом ситуация позитивная. Да, мы находимся в середине пандемии, поэтому есть много проблем, которые необходимо решать. Очевидно, есть уникальные случаи, но в целом, исходя из состояния здоровья, типов организмов и возраста, наш риск настолько низок, насколько он вообще может быть.
Кроме того, ассоциация игроков и лига принимает множество мер и протоколов, утверждённых после переговоров с экспертами, врачами и представителями организаций здравоохранения. Не видел других организаций, которые бы внедрили такие строгие протоколы тестирования», — цитирует Тавареса SI.
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