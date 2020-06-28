Паюниеми: получил вызов в сборную, когда меня оформляли за нарушение скоростного режима

Нападающий ТПС Лаури Паюниеми рассказал, как получил первый вызов в сборную Финляндии на этап Евротура.

«Меня оформляли за нарушение скоростного режима. Когда сидел в полицейской машине, почувствовал, как зазвонил телефон. Это был главный тренер сборной Юкка Ялонен. Я не мог ответить, тогда он прислал сообщение, чтобы я скорее перезвонил. Когда объяснил ему, где нахожусь, он со смехом сказал, что у него для меня есть и хорошие новости», — цитирует Паюниеми Sportbladet.

20-летний форвард является проспектом «Нью-Йорк Рейнджерс». Финский нападающий был выбран «синерубашечниками» в пятом раунде драфта НХЛ 2018 года под 132-м номером. Ожидается, что Лаури заключит контракт с «Рейнджерс» через год, когда истечёт его контракт с ТПС.