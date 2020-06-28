Вайсфельд: Кравцову надо серьёзно задуматься над словами президента «Рейнджерс»

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о перспективах форварда системы «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталия Кравцова.
«Уж не знаю, что имел в виду, рассуждая о Кравцове, Джон Дэвидсон, но давайте задумаемся, что показал Кравцов в карьере. По большому счёту, он сыграл очень хорошо всего один раз — в Кубке Гагарина — 2018, когда «Трактор» дошёл до финала Восточной конференции. И ещё один раз выступил неплохо на молодёжном чемпионате мира. Вот, собственно, и всё. А разговоров вокруг его персоны значительно больше того, что он в хоккее сделал.
Есть ощущение, что и в Нью-Йорке ожидания от игры Виталия были завышенными. А между тем для Кравцова уже прошлый сезон должен был стать очень серьезным звоночком. Когда он в ходе чемпионата вернулся из-за океана в «Трактор», но никаких подвигов там не совершил и оказался в фарм-клубе, выступающем в ВХЛ. Если говорить открытым текстом, провалился. Так что Виталию надо серьёзно задуматься над словами президента «Рейнджерс».
Мне кажется, из-за поднятой вокруг игрока шумихи Кравцов начал неправильно оценивать свой уровень. Возможно, считает себя игроком более высокого класса, чем есть на самом деле. Видимо, Виталий ехал в Нью-Йорк с мыслями, что место в составе ему уже обеспечено. А там выступают люди гораздо выше по мастерству. И, чтобы подняться до этого уровня, форварду надо правильнее взглянуть на себя со стороны и начать работать над собой.
Кстати, считаю, что Кравцов совершил большую ошибку, когда в ходе прошлого сезона вернулся в «Трактор». Правильнее было бы за океаном выступать за фарм-клуб и ждать шанса. Ещё хуже сложилось в Челябинске. Виталий явно думал, что возвращается туда звездой и будет получать на льду по 20 с лишним минут. При этом он не был лучше партнёров и в конечном итоге как игрок вообще потерялся», – приводятся слова Вайсфельда на сайте «Матч ТВ».
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