«1 месяц нашему малышу». Жена Овечкина опубликовала фотографию с мужем и ребёнком

Анастасия Шубская, жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сделала новый пост в «Инстаграме», выложив милую совместную фотографию с любимым мужем и малышом. Месяц назад у супругов родился второй сын, его назвали Ильёй.

«1 месяц нашему малышу», — подписала фото жена Овечкина, сопроводив сообщение сердечком и хештегами #onemonthold, #ovechkinfamily.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Анастасии Шубской.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно из-за коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Точные сроки начала розыгрыша Кубка Стэнли не известны.