Вайсфельд: Артюхин — такой игрок, которого соперники в любом возрасте будут бояться

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о решении «Витязя» продлить контракт с 37-летним нападающим Евгением Артюхиным.

«Артюхин — такой игрок, которого соперники в любом возрасте на льду будут бояться. Ни один здравомыслящий человек по своей инициативе с ним отношения выяснять не станет. Тут важно, чтобы сам Евгений правильно сознавал свою роль в команде. И, если судить по прошлому сезону, у него есть такое взаимопонимание с тренерским штабом Михаила Кравеца.



Своим появлением в составе Артюхин как бы контролирует ситуацию на площадке. Следит, чтобы «хоккейного хулиганства» против игроков его команды не было. Ему ведь даже не обязательно драться. Достаточно простой демонстрации.



Я помню, как у нас Саймон играл в Новокузнецке. Да ему не нужно было скидывать краги постоянно! Он выходил на лед, и у соперников сразу пропадало желание что-нибудь нехорошее против наших игроков сотворить. Драка, по факту, — это плохо. Это сразу матч-штраф, дисквалификация. Но когда хоккеисты видят, что в составе соперника есть человек, который в случае чего сможет их жестко наказать за грубую игру, это действует.



Так что если у Артюхина в «Витязе» адекватная зарплата, а я не думаю, что он там много денег получает, то Евгений будет полезен команде и в следующем сезоне. Пусть даже опять и не во всех матчах примет участие», — приводятся слова Вайсфельда на сайте «Матч ТВ».