Тайлер Кеннеди: когда в «Питтсбурге» появлялся новичок, Малкин тут же хватал его клюшку

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Тайлер Кеннеди рассказал историю о бывшем одноклубнике Евгении Малкине.



«Когда в команде появлялся новичок, Джино тут же хватал его клюшку и тренировался с ней. И смотрелся просто отлично. В матче он снова начинал играть своей клюшкой. Все его спрашивали: «Джино, что ты делаешь?» — «О, мне так хорошо с моей клюшкой, после того как той поиграл», – цитирует Кеннеди Sportsnet.

В настоящее время из-за пандемии коронавируса сезон в НХЛ приостановлен. Недавно «Питтсбург» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решено не доигрывать. Сезон возобновится сразу со стадии плей-офф.



Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».