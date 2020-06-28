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Давыдов: молодёжка в КХЛ – интересный эксперимент. Он сработал бы на главную сборную

Давыдов: молодёжка в КХЛ – интересный эксперимент. Он сработал бы на главную сборную
Хоккей / КХЛ 0

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о положении молодёжи в КХЛ.

«Уже предлагал обсудить идею с запуском в КХЛ молодёжной сборной России. Две последние молодёжки у нас были очень талантливые, уверен, их выступления в КХЛ вызвали бы большой интерес у болельщиков во всех городах страны. А постоянная игровая практика на таком уровне дала бы Денисенко и Ко огромный импульс для роста.

Молодых игроков вызывали на Евротур? Так молодежь к этим вызовам не была готова – вспомните только результаты нашей сборной. А вот молодежка в КХЛ – эксперимент очень интересный, который точно сработал бы и на главную сборную. Понятно, у него есть и плюсы, и минусы. Нужно обсуждать», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.

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