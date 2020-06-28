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Ушёл из жизни один из старейших болельщиков ЦСКА Крым

Ушёл из жизни один из старейших болельщиков ЦСКА Крым
Хоккей / КХЛ 0

Утром 28 июня скончался один из старейших болельщиков ЦСКА Лев Крым, сообщается в официальном «твиттере» московского клуба. Ему было 87 лет.

«На вопрос, что для вас ЦСКА, Лев Алексеевич отвечал: «Это вся моя жизнь». Хоккейный клуб ЦСКА скорбит вместе со всей красно-синей семьёй и близкими Льва Алексеевича», — говорится в сообщении «армейцев».

В досрочно завершённом сезоне КХЛ ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата, а в плей-офф со счётом 4-0 в серии первого раунда обыграл нижегородское «Торпедо». 4 июня 2020 года президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович сообщил о продлении контракта с главным тренером Игорем Никитиным. Новые соглашения с главным тренером и его штабом рассчитаны на три сезона.

Хоккейный клуб ЦСКА подписал контракт с главным тренером Никитиным на три года
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