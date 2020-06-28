Тайлер Кеннеди: через три месяца после завершения карьеры жена была готова меня убить

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Тайлер Кеннеди рассказал, как стал детским тренером после завершения карьеры в НХЛ.



«Когда закончил играть, сидел без дела и думал, чем бы заняться. И кто-то сказал: «Тебе надо что-то делать. Бери и начинай тренировать детей. Не думай слишком много, просто бросайся в пекло». Так и поступил.



Однажды сказал: «Знаете, когда завершу карьеру, то уйду в закат. Буду весь день играть с детьми, готовить завтраки и всё такое». И что же? Через три месяца дети от меня устали, а жена была готова меня убить.



Да и я начал засыпать на ходу, потому что жил без графика, а мне нужно всегда чем-то занимать голову», – цитирует Тайлера Кеннеди Sportsnet.

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