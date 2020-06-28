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Известен план предсезонной подготовки «Северстали». Команда Разина сыграет в двух турнирах

Известен план предсезонной подготовки «Северстали». Команда Разина сыграет в двух турнирах
Хоккей / КХЛ 0

«Северсталь» на официальном сайте опубликовал информацию о плане предсезонной подготовки череповецкого клуба. Команда Андрея Разина примет участие в двух предсезонных турнирах.

Расписание предсезонной подготовки

7 июля – выход из отпуска, сбор команды;
7–10 июля – медосмотр, тесты;
14–25 июля – УТС в Череповце;
27 июля – 8 августа – УТС в Долгопрудном;
4 августа — товарищеский матч с ХК «Спартак»;
7 августа — товарищеский матч с ХК «Витязь»;
10–14 августа – участие на предсезонном турнире в Уфе;
15–23 августа – УТС Череповец;
24–28 августа – участие на предсезонном турнире в Санкт-Петербурге.

Напомним, старт нового сезона КХЛ запланирован на 2 сентября. При этом дата начала нового сезона может измениться в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

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