Известен план предсезонной подготовки «Северстали». Команда Разина сыграет в двух турнирах

«Северсталь» на официальном сайте опубликовал информацию о плане предсезонной подготовки череповецкого клуба. Команда Андрея Разина примет участие в двух предсезонных турнирах.
Расписание предсезонной подготовки
7 июля – выход из отпуска, сбор команды;
7–10 июля – медосмотр, тесты;
14–25 июля – УТС в Череповце;
27 июля – 8 августа – УТС в Долгопрудном;
4 августа — товарищеский матч с ХК «Спартак»;
7 августа — товарищеский матч с ХК «Витязь»;
10–14 августа – участие на предсезонном турнире в Уфе;
15–23 августа – УТС Череповец;
24–28 августа – участие на предсезонном турнире в Санкт-Петербурге.
Напомним, старт нового сезона КХЛ запланирован на 2 сентября. При этом дата начала нового сезона может измениться в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
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