Известен план предсезонной подготовки «Северстали». Команда Разина сыграет в двух турнирах

«Северсталь» на официальном сайте опубликовал информацию о плане предсезонной подготовки череповецкого клуба. Команда Андрея Разина примет участие в двух предсезонных турнирах.

Расписание предсезонной подготовки

7 июля – выход из отпуска, сбор команды;

7–10 июля – медосмотр, тесты;

14–25 июля – УТС в Череповце;

27 июля – 8 августа – УТС в Долгопрудном;

4 августа — товарищеский матч с ХК «Спартак»;

7 августа — товарищеский матч с ХК «Витязь»;

10–14 августа – участие на предсезонном турнире в Уфе;

15–23 августа – УТС Череповец;

24–28 августа – участие на предсезонном турнире в Санкт-Петербурге.

Напомним, старт нового сезона КХЛ запланирован на 2 сентября. При этом дата начала нового сезона может измениться в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки.