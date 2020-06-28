В НХЛ прокомментировали резкое увеличение числа заражений коронавирусом в США

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, не приведёт ли резкое увеличение числа заражений коронавирусом в США к корректировке планов лиги по выбору городов, которые должны принять матчи в случае возобновления сезона.

«Все важные факторы получат справедливую оценку, прежде чем решения будут приняты и объявлены», – приводит слова Дэйли в «Твиттере» североамериканский журналист Райан Ришо.

Ранее был анонсирован план возобновления сезона в формате плей-офф с участием 24 команд в двух принимающих городах. Предполагалось, что один из принимающих городов будет канадским, а другой – американским.



По последним данным, 27 июня в США было выявлено более 43 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, 512 человек умерли.