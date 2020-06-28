В НХЛ прокомментировали резкое увеличение числа заражений коронавирусом в США
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, не приведёт ли резкое увеличение числа заражений коронавирусом в США к корректировке планов лиги по выбору городов, которые должны принять матчи в случае возобновления сезона.
«Все важные факторы получат справедливую оценку, прежде чем решения будут приняты и объявлены», – приводит слова Дэйли в «Твиттере» североамериканский журналист Райан Ришо.
Ранее был анонсирован план возобновления сезона в формате плей-офф с участием 24 команд в двух принимающих городах. Предполагалось, что один из принимающих городов будет канадским, а другой – американским.
По последним данным, 27 июня в США было выявлено более 43 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, 512 человек умерли.
Дэйли: НХЛ будет трудно выбрать канадский город, если мы не можем договориться
- 28 июня 2020
-
15:51
-
15:25
-
14:48
-
14:34
-
14:25
-
13:56
-
13:27
-
13:20
-
12:59
-
12:31
-
12:10
-
11:46
-
11:20
-
10:54
-
10:30
-
10:02
-
09:45
-
09:26
-
09:10
-
07:19
-
00:47
- 27 июня 2020
-
23:53
-
23:44
-
22:56
-
22:38
-
22:02
-
21:42
-
20:59
-
20:42
-
19:55
-
19:42
-
18:54
-
18:23
-
17:53
-
16:42
Партнерский контент