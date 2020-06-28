Фридман: пока НХЛ твёрдо придерживается запрета играть Капризову, Сорокину и Романову

Известный североамериканский обозреватель телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал возможность участия в плей-офф-2020 российских хоккеистов, которые подписали свои контракты с клубами НХЛ на следующий сезон.

«Одной из проблем, которые пока не решены, является ситуация с такими игроками, как Кирилл Капризов («Миннесота»), Илья Сорокин («Айлендерс») и Александр Романов («Монреаль»). НХЛ пока твёрдо придерживается запрета на их участие в доигровке нынешнего сезона… Посмотрим, удастся ли найти какой-то компромисс», — отметил Фридман.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».