Дементьев: под положение Минспорта должны попадать только игроки с контрактами

Хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал инициативу Министерства спорта, полагающего, что молодые российские спортсмены в случае отъезда за рубеж должны выплачивать компенсации.

«Это интересная инициатива. Мне кажется, это определённый шаг к созданию частных хоккейных школ, где люди изначально будут платить за своё образование. Сырой ли проект? Да, нужны детали. Например, многие меняют место жительства. Кто-то не рассматривает хоккей как средство заработка, а видит в этом шанс получить образование – например программа NCAA.

Нужно понимать механизм начисления компенсаций – сейчас его нет. Форма, которая необходима хоккеистам, в большинстве школ не выделяется. Из того, что я знаю, родители сами покупают форму, а ещё возят ребёнка на тренировки, соревнования – это огромный труд, его тоже нужно оплачивать. И таких факторов, которые повлияют на расчёт, очень много.

Трансферное соглашение с НХЛ? Есть большой нюанс – если вы подписываете данное соглашение, клуб НХЛ может забрать задрафтованного игрока, даже если у него действующий контракт. С точки зрения клуба КХЛ это выглядит так: вы подписываете молодого игрока на три года, а через сезон его высоко выбирают на драфте, и клуб из НХЛ предлагает ему контракт и забирает за 200-300 тысяч долларов.

Как быть с игроками, которые не подошли своей школе? Такие игроки, на мой взгляд, должны получать статус неограниченно свободного агента. Если мы берём ЦСКА, то у них из выпуска, может быть, 3-4 человека достойны получить контракт. Как тогда можно просить деньги у тех, кто не подошел клубу? К ним нет интереса в России, они находят работу за рубежом, и должны за это заплатить? А под положение Минспорта должны попадать только те, кто подписал контракт с клубом.

Есть вопросы по распределению средств – Кучеров является воспитанником «Белых Медведей», в ЦСКА он пришёл позже. Меня удивляет количество переходов между школами в России – это проблема. Тренеры детских школ требуют хороших игроков, а не делают их. И пользуются именем школы, большой историей, они собирают игроков у себя, а тех, кого пригласили до этого, отправляют в другие команды. Поэтому может возникнуть проблема расчёта компенсации и её распределения между школами», — приводит слова Дементьева Sports.ru.