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«Трактор» поддержал благотворительную акцию 11-летнего челябинского школьника

«Трактор» поддержал благотворительную акцию 11-летнего челябинского школьника
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Трактор» поддержал благотворительную акцию челябинского школьника Саввы Ярыгина по сбору макулатуры для покупки футбольных мячей воспитанникам социально-реабилитационных центров. Клуб передал 11-летнему школьнику пять футбольных мячей и пять коробок макулатуры.

«О том, что 11-летний мальчик Савва собирает макулатуру и на свои деньги покупает мячи, поддерживая ребят из детских домов, мы узнали из новостей. Его инициатива — это действительно замечательно, такое не поддержать мы не могли», — рассказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.

Посмотреть видео можно на канале «Трактора» в YouTube.

Напомним, минувший сезон в Континентальной хоккейной лиге был завершён досрочно после первого раунда плей-офф из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.

Школьник собирает макулатуру, чтобы купить сиротам мячи. Говорит, что это его работа
Парню из Челябинска всего 11 лет.
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