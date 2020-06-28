Вайсфельд: думаю, у Голдобина вариантов за океаном сейчас просто не было

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о переходе форварда системы «Ванкувер Кэнакс» Николая Голдобина в ЦСКА.
«Стоило ли Голдобину тратить столько времени на попытки завоевать НХЛ? А я думаю, что стоило! Потому что не уедешь, а потом всю жизнь себя корить будешь, что не воспользовался возможностью попробовать себя. Вопрос в том, как сам Голдобин сейчас рассматривает своё возвращение в Россию. С одной стороны, это возможность начать зарабатывать деньги, играя в хоккей. А с другой, это может быть желанием хорошо показать себя в КХЛ и потом сделать ещё одну попытку завоевать НХЛ.
Думаю, что у Николая особых вариантов продолжать карьеру за океаном сейчас просто не было. Имейся на это хоть малейшая возможность, он остался бы. Поскольку год назад Голдобин подписал с «Ванкувером» очень невыгодный с финансовой точки зрения контракт. Видимо, надеялся себя проявить. Ну а получилось то, что получилось», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».
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