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В НХЛ в розыгрыше плей-офф-2020 будут играть по 3 матча в день

В НХЛ в розыгрыше плей-офф-2020 будут играть по 3 матча в день
Хоккей / НХЛ 0

Известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что Национальная хоккейная лига планирует проводить по три матча плей-офф Кубка Стэнли в день. По его мнению, игры будут начинаться в 23:00, 2:00 и 5:00 мск.

Напомним, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат завершён досрочно. За Кубок Стэнли сразятся 24 клуба, имеющие на момент приостановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в плей-офф не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Остальные команды, параллельно круговому турниру, проведут серии до трёх побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырём сеяным командам конференций. С первого раунда серии будут до четырёх побед.

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