Арбузов — о неудачном сезоне: мне нужно было навести порядок в голове

Защитник Владислав Арбузов поделился впечатлениями от возвращения в альметьевский «Нефтяник». 25-летний хоккеист подписал с клубом просмотровый контракт.

«Почему был подписан просмотровый контракт? Прошлый сезон получился нестабильным, много где поиграл. Думаю, поэтому. За сезон я сменил три клуба? Чёрной полосы нет. Всё в нашей голове. Нужно было навести порядок в первую очередь в голове, что я и делал.

Подготовка к сезону? Трудности были, льда практически не было, всё было закрыто. Занимался физическим и умственным состоянием. Форма, в принципе, неплохая. Хотелось бы пройти сборы в хорошем состоянии и настроении, без травм и закрепиться в составе», — приводит слова Арбузова пресс-служба клуба.