Арбузов — о неудачном сезоне: мне нужно было навести порядок в голове
Защитник Владислав Арбузов поделился впечатлениями от возвращения в альметьевский «Нефтяник». 25-летний хоккеист подписал с клубом просмотровый контракт.
«Почему был подписан просмотровый контракт? Прошлый сезон получился нестабильным, много где поиграл. Думаю, поэтому. За сезон я сменил три клуба? Чёрной полосы нет. Всё в нашей голове. Нужно было навести порядок в первую очередь в голове, что я и делал.
Подготовка к сезону? Трудности были, льда практически не было, всё было закрыто. Занимался физическим и умственным состоянием. Форма, в принципе, неплохая. Хотелось бы пройти сборы в хорошем состоянии и настроении, без травм и закрепиться в составе», — приводит слова Арбузова пресс-служба клуба.
- 28 июня 2020
-
23:55
-
22:55
-
22:00
-
21:55
-
21:27
-
21:02
-
20:45
-
19:56
-
19:09
-
18:49
-
17:58
-
17:54
-
17:33
-
16:30
-
15:51
-
15:25
-
14:48
-
14:34
-
14:25
-
13:56
-
13:27
-
13:20
-
12:59
-
12:31
-
12:10
-
11:46
-
11:20
-
10:54
-
10:30
-
10:02
-
09:45
-
09:26
-
09:10
-
07:19
-
00:47
Партнерский контент