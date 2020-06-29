Цыганов: «Химик» — амбициозная команда, здесь есть возможность быть замеченным «Спартаком»

Нападающий Денис Цыганов прокомментировал свой переход в воскресенский «Химик», выступающий в ВХЛ. Минувший сезон российский форвард провёл в минской «Юности».

«Вариант с переходом предложил агент. «Химик» – конкурентоспособная и амбициозная команда на уровне ВХЛ. В числе причин также назову возможность быть замеченным «Спартаком» (при хорошей игре), плюс предложенные условия руководства воскресенского клуба сыграли немаловажную роль.

Чемпионат Беларуси? Опытом доволен, это было интересный сезон. Если говорить про сам чемпионат, то уровень неплохой, но, на мой взгляд, главный минус – это малое количество команд, которые претендуют на первое место. Лига чемпионов оставила самые положительные впечатления, очень интересный турнир, играли против топовых европейских команд из Чехии, Швейцарии, Германии и Финляндии. Этот турнир – хорошая возможность посмотреть европейский уровень хоккея и показать свой. Плюс и сами поездки довольно интересные получались. Каждая команда запомнилась по-своему. Если же выделять какую-то одну, то, наверное, назову «Ред Булл Мюнхен». В Германии мастеровитая команда и атмосфера на матче в Мюнхене была невероятная», — приводит слова Цыганова пресс-служба клуба.