Епанчинцев: были предложения из КХЛ, но я сделал выбор в пользу «Югры»

Главный тренер «Югры» Вадим Епанчинцев прокомментировал продление контракта с клубом из Ханты-Мансийска. Новое соглашение рассчитано на один сезон.

«Югра» провела качественный сезон — 79 очков в 54 матчах «регулярки», выход во второй раунд плей-офф, который при счёте 2-2 в серии с «Рубином» остановили. С руководством клуба была договорённость о продлении на год контракта с тренерским штабом. Всё шло по плану — и после небольшой паузы подписание состоялось.

Почему возникла пауза? У меня были предложения из КХЛ, но после встречи с генеральным менеджером «Югры» Сергеем Гусевым сделал выбор в пользу Ханты-Мансийска.

Почему ВХЛ, а не КХЛ? «Югра» — стабильный клуб, в котором созданы все условия для работы и всё сохранилось ещё с тех времен, когда команда выступала в КХЛ. Вместе с Сергеем Владимировичем (Гусевым. — Прим. «Чемпионата») наметили те позиции, которые необходимо укрепить — и все они летом были закрыты. Работать в таких условиях — профессиональный успех для любого тренера», — приводит слова Епанчинцева Russia-Hockey.ru.