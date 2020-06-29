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«Омские Ястребы» стали обладателем виртуального Кубка Харламова

«Омские Ястребы» стали обладателем виртуального Кубка Харламова
Хоккей / МХЛ 0

«Омские Ястребы» стали обладателем виртуального Кубка Харламова, информирует пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги в своём «Инстаграме». В финальной серии омский клуб победил «Толпар» со счётом 4-0. Напомним, все результаты определялись голосованием болельщиков.

МХЛ прервала плей-офф на стадии 1/4 финала из-за коронавируса, после чего начался виртуальный розыгрыш Кубка Харламова.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру были отменены.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

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