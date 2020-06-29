Хоккейный клуб «Юность» останется фарм-клубом минского «Динамо», сообщил спортивный директор «Юности» Алексей Торбин.



«Сотрудничество продолжится. Здесь мы и «Динамо» работаем в общем направлении. В основном к нам приходят игроки из минского «Динамо», которые являются воспитанниками «Юности», чьи права по чемпионату Беларуси принадлежат нам. Поэтому это логично, что мы сотрудничаем с минским «Динамо», поскольку они не могут отправлять наших хоккеистов в другие клубы», — цитирует Торбина «Белорусский хоккей» со ссылкой на телеканал «Беларусь 5».



Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» стало худшей командой лиги, набрав лишь 39 очков в 62 матчах.