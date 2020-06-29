Фолиньо: меня не интересует шанс «Коламбуса» выиграть первый номер драфта. Я хочу кубок

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо признался, что его не интересует возможность клуба выиграть первый выбор на предстоящем драфте. Напомним, первый номер драфта получит один из клубов, вылетевших в квалификационном раунде плей-офф.



«Это меня не интересует. Мы играем ради победы в розыгрыше Кубка Стэнли. Право первого выбора — вопрос, которым занимается руководство. Мы хотим усложнить им задачу. Не думаю, что кто-то из нас хочет играть ради первого выбора на драфте. Ни разу за всю мою карьеру я не мечтал, чтобы моя команда оказалась первой в очереди на драфте. Если сезон возобновится, мы будем играть только на победу.



Лотерея завершилась неожиданно, но меня интересует только борьба за кубок. Мы можем далеко зайти, принимая во внимание то, как сложился нынешний сезон для нашей команды, а также тот факт, что все наши травмированные вернулись в строй. В таких условиях может случиться всякое. Не так часто появляется шанс завоевать Кубок, и мы все готовы отдать за то, чтобы воспользоваться им в полной мере».

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