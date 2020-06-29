Фолиньо: у «Торонто» опасная атака, они способны на многое

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо поделился ожиданиями от плей-офф Национальной хоккейной лиги. Напомним, «мундиры» встретятся в квалификационном раунде Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс».



«У них очень опасная атака, и они способны на многое, если почувствуют себя в своей тарелке. Нам нужно помнить, кто мы такие, и играть соответствующим образом. Если у нас это получится, мы справимся с любой командой. Так что дело в нас, а не в них. Конечно, мы их уважаем, но мы уважаем и себя. Мы умеем играть в давление, дисциплинированны и доставим немало хлопот любому сопернику», — приводит слова Фолиньо официальный сайт лиги.



Даты и места проведения квалификационных матчей по плану возобновления сезона будут объявлены позже. 12 команд Восточной конференции сыграют в одном городе, 12 команд Западной конференции — в другом.