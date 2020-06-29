Экс-игрок «Вашингтона»: последние пять-шесть лет за игрой Овечкина очень приятно смотреть

Аналитик NBC и бывший игрок «столичных» Кейт Джон прокомментировал тот факт, что нападающего Александра Овечкина признали лучшим игроком в истории НХЛ, игравшим под восьмым номером.



«С тех пор как он появился в НХЛ, мне очень нравилось за ним наблюдать. Пять или шесть последних лет, включая сезон, когда «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли, за игрой Алекса очень приятно смотреть. Прекрасная игра в большинстве — он выглядит просто неутомимым. Он продолжает забивать через защитников, которые напрасно стараются сдержать его. Его бросок просто феноменален: казалось бы, все понимают, как надо против Овечкина играть, но никто не может этого сделать. Он находит уникальные способы забить. Он продолжает «взрываться» и, на мой взгляд, является лучшим игроком, который когда-либо играл под восьмым номером», — сказал Джон.