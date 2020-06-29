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Юсе: знаю, что «Спартак» стабильно играл в плей-офф. Надеюсь, мы станем чемпионами

Юсе: знаю, что «Спартак» стабильно играл в плей-офф. Надеюсь, мы станем чемпионами
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Эмиль Юсе поделился впечатлениями от подписания контракта с московским «Спартаком».

«Знал, что это хорошая команда и что в последние годы «Спартак» стабильно играл в плей-офф. Хочу быть частью этой команды. Мы немного пообщались с Олегом Знарком. Я знаю, что я могу делать на площадке, тренеры тоже знают, что от меня ждать, поэтому не думаю, что возникнут какие-то проблемы. Жду не дождусь, когда увижусь с ребятами по команде.

Ни с кем из «Спартака» не знаком, но, конечно, я слышал о некоторых игроках команды.

Сможет ли «Спартак» претендовать на Кубок в новом сезоне? Пока могу сказать, что мы попробуем пройти как можно дальше. Надеюсь, что дойдём до самого конца и станем чемпионами», — цитирует защитника официальный сайт клуба.

Защитник «Флориды» Юсе подписал контракт со «Спартаком»
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