Юсе: знаю, что «Спартак» стабильно играл в плей-офф. Надеюсь, мы станем чемпионами

Защитник Эмиль Юсе поделился впечатлениями от подписания контракта с московским «Спартаком».



«Знал, что это хорошая команда и что в последние годы «Спартак» стабильно играл в плей-офф. Хочу быть частью этой команды. Мы немного пообщались с Олегом Знарком. Я знаю, что я могу делать на площадке, тренеры тоже знают, что от меня ждать, поэтому не думаю, что возникнут какие-то проблемы. Жду не дождусь, когда увижусь с ребятами по команде.



Ни с кем из «Спартака» не знаком, но, конечно, я слышал о некоторых игроках команды.



Сможет ли «Спартак» претендовать на Кубок в новом сезоне? Пока могу сказать, что мы попробуем пройти как можно дальше. Надеюсь, что дойдём до самого конца и станем чемпионами», — цитирует защитника официальный сайт клуба.

Защитник «Флориды» Юсе подписал контракт со «Спартаком»