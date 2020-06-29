Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Алексей Колосов подписал контракт с минским «Динамо»

Алексей Колосов подписал контракт с минским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер Алексей Колосов подписал двустороннее соглашение с минским «Динамо», информирует официальный сайт клуба из Беларуси. Контракт рассчитан на два сезона.

Алексей Колосов – воспитанник СДЮШОР БФСО «Динамо». Молодой голкипер выступал на юниорском чемпионате мира в составе сборной Беларуси U18 в сезоне-2018/2019. На чемпионате мира хоккеист сыграл в четырёх матчах, отражая 89,2% бросков

Минувший сезон Алексей Колосов провёл в составе сборной U20 в Экстралиге Б. Кроме того, он играл на домашнем МЧМ в дивизионе 1А, где отразил 93% бросков. В марте 2020 голкипер провёл матч за «Минских зубров», выйдя на лёд в одном из матчей финальной серии.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020