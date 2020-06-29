Алексей Колосов подписал контракт с минским «Динамо»
Голкипер Алексей Колосов подписал двустороннее соглашение с минским «Динамо», информирует официальный сайт клуба из Беларуси. Контракт рассчитан на два сезона.
Алексей Колосов – воспитанник СДЮШОР БФСО «Динамо». Молодой голкипер выступал на юниорском чемпионате мира в составе сборной Беларуси U18 в сезоне-2018/2019. На чемпионате мира хоккеист сыграл в четырёх матчах, отражая 89,2% бросков
Минувший сезон Алексей Колосов провёл в составе сборной U20 в Экстралиге Б. Кроме того, он играл на домашнем МЧМ в дивизионе 1А, где отразил 93% бросков. В марте 2020 голкипер провёл матч за «Минских зубров», выйдя на лёд в одном из матчей финальной серии.
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