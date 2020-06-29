Бэйлен прокомментировал согласование трёхлетнего контракта с «Трактором»

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен прокомментировал согласование нового трёхлетнего контракта с челябинским клубом.



«Я очень рад, поскольку мы с «Трактором» достигли договоренности о том, что я буду играть за команду ещё три года! Соглашение будет подписано, когда я приеду в Россию. Моя жена и я очень рады тому, что остаёмся в Челябинске и в клубе на этот сезон и ещё два последующих. Нам с женой нравится город, нравятся болельщики и всё в Челябинске! Скоро увидимся», — приводит слова Бэйлена официальный сайт клуба.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги американский защитник с белорусским паспортом принял участие в 36 матчах, записав на свой счёт 25 (11+14) баллов при показателе полезности "+8" и 20 минутах штрафного времени. Бэйлен проводил на площадке 21 минуту и 27 секунд за матч.