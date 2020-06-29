Генменеджер «Чикаго»: в нынешнем сезоне НХЛ нельзя будет заявлять новых игроков

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн прокомментировал возможность участия в плей-офф-2020 хоккеистов, которые подписали свои контракты с клубами НХЛ на следующий сезон.

«В нынешнем сезоне их заявлять будет нельзя. Переговоры ещё продолжаются, но за последний месяц я не слышал ничего нового. Никаких изменений пока не предвидится», — приводит слова Боумэна ESPN.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».