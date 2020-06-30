Светлов: судя по селекции, «Северсталь» готова возвращаться в плей-офф
Бывший главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился мнением о селекции череповецкой «Северстали».
«Незаслуженно мало обращают внимание на «Северсталь». В Череповце одна из лучших школ в Западной конференции, плюс клуб заметно усилился на рынке. Защитник Лаланд и форвард Вихарев в прошедшем сезоне были лидерами «Адмирала», сыграли очень ровно и результативно. Не сомневаюсь, что оба этих игрока усилят первую пятёрку Череповца.
Думаю, что не только благодаря большой группе фаворитов, но ещё и за счёт «Северстали» Западная конференция добавит в конкурентоспособности. Судя по селекции, Череповец готов возвращаться в плей-офф», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.
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