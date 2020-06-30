Израильтянин Элиэзер Щербатов продолжит карьеру в клубе из Освенцима
Бывший нападающий «Слована» Элиэзер Щербатов продолжит карьеру в чемпионате Польши. 28-летний израильский нападающий подписал контакт с «Унией» из польского Освенцима.
«Нам очень приятно, что клубу удалось привлечь игрока такого класса. Мы верим, что он укрепит нашу команду. Мы рассчитываем на его динамичность и отличные технические навыки», – приводит слова президента «Унии» Мариуша Сибика пресс-служба клуба.
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 Щербатов провёл 35 матчей, в которых забросил одну шайбу, отдал три результативных передачи при показателе полезности «-5» и 33 минутах штрафного времени.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Чемпионат Польши досрочно завершён из-за коронавируса, чемпионом стал экс-форвард «Сибири»
- 30 июня 2020
-
00:56
-
00:45
-
00:42
-
00:38
-
00:27
-
00:00
- 29 июня 2020
-
23:49
-
23:19
-
22:57
-
22:06
-
21:58
-
21:41
-
20:24
-
20:03
-
19:24
-
18:20
-
18:02
-
17:53
-
17:30
-
16:57
-
16:54
-
16:07
-
15:37
-
14:54
-
14:20
-
14:02
-
13:31
-
13:01
-
12:40
-
12:04
-
11:50
-
11:29
-
11:06
-
10:39
-
10:21
Партнерский контент