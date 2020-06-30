Израильтянин Элиэзер Щербатов продолжит карьеру в клубе из Освенцима

Бывший нападающий «Слована» Элиэзер Щербатов продолжит карьеру в чемпионате Польши. 28-летний израильский нападающий подписал контакт с «Унией» из польского Освенцима.

«Нам очень приятно, что клубу удалось привлечь игрока такого класса. Мы верим, что он укрепит нашу команду. Мы рассчитываем на его динамичность и отличные технические навыки», – приводит слова президента «Унии» Мариуша Сибика пресс-служба клуба.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 Щербатов провёл 35 матчей, в которых забросил одну шайбу, отдал три результативных передачи при показателе полезности «-5» и 33 минутах штрафного времени.

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