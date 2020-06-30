Хоккеистка сборной России Пирогова снялась в откровенной фотосессии

21-летняя хоккеистка сборной России Нина Пирогова приняла участие в откровенной фотосессии.



«Посмотрите на Нину и 1000 раз подумайте, прежде чем сказать, что не любите женский хоккей. У нас вышла такая огненная фотосессия, что показывать буду маленькими кусочками, а то можно сгореть за секунду», — написала фотограф Елена Руско.

Посмотреть фото можно в аккаунте Елены Руско в «Инстаграме».



Напомним, женская сборная России сыграет в одной группе с командами США, Канады, Финляндии и Швейцарии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В олимпийском турнире примут участие 10 команд, которые будут разбиты на две группы по пять сборных в каждой. Места в группах были распределены согласно рейтингу женских команд, в котором сборная России занимает четвёртое место (3290), первыми идут американки (3600), вторыми — канадки (3450), третьими — финки (3390).