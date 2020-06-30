Пьянов: работаю с психологом постоянно. История стабильна каждый год

Нападающий хабаровского «Амура» Валентин Пьянов рассказал, почему решил работать с психологом.
«Какого-то конкретного момента не было. Просто у меня эта история стабильна каждый год. Занимаюсь с личным тренером, контролирую своё здоровье и, в частности, хожу к психологу, работаю с ним постоянно. Нет такого, что пошёл к психологу из-за какого-то конкретного негативного эпизода или отсутствия контракта, как было сейчас. Просто обращаюсь к нему в рамках обычной подготовки к сезону.
Были ли шансы остаться в „Авангарде“? О том, что контракт не продлят, мне сообщили ещё в начале весны. Поэтому я жил с мыслью, что надо искать новый клуб, и уже не думал о шансах в «Авангарде». Раз там не предложили остаться, значит, не заслужил. Теперь двигаюсь дальше. Хочется играть и попасть с «Амуром» в плей-офф», — цитируют Пьянова «Известия».
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