Рантанен вернулся к тренировкам. Он отсутствовал с февраля из-за травмы

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен вернулся к тренировкам после травмы, информирует официальный сайт команды. Рантанен получил повреждение 17 февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:4 ОТ), сильно ударившись о борт.



В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 42 матчах, отметившись 19 заброшенными шайбами и 22 результативными передачами при показателе полезности "-2".



Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».