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Малкин показал, как клюшкой забрасывает продукты в тележку супермаркета

Малкин показал, как клюшкой забрасывает продукты в тележку супермаркета
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился забавным видео в своём «инстаграме». Российский хоккеист показал, как клюшкой забрасывает продукты в тележку супермаркета. Всё видео сопровождается рэпом.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Хоккеистам разрешено тренироваться только малыми группами, перед началом занятий каждого игрока проверяют врачи.

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