Малкин показал, как клюшкой забрасывает продукты в тележку супермаркета

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился забавным видео в своём «инстаграме». Российский хоккеист показал, как клюшкой забрасывает продукты в тележку супермаркета. Всё видео сопровождается рэпом.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».



Хоккеистам разрешено тренироваться только малыми группами, перед началом занятий каждого игрока проверяют врачи.