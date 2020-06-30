От экс-тренера Тавареса требуют $ 1,5 тыс за сертификацию после трёх месяцев без работы

Хоккейный тренер Даниэль Эрлих рассказал, что Хоккейная лига Онтарио требует от него $ 1,5 тыс за новую сертификацию. Ранее тренер, когда-то работавший с известными хоккеистами Джоном Таваресом и Наземом Кадри, провёл три месяца без работы и зарплаты из-за коронавируса.



«Это очень плохое время. Мне несколько месяцев нечем было кормить семью, а теперь я ещё должен заплатить огромные деньги», — рассказал Эрлих.



Руководство Хоккейной лиги Онтарио пообещало разобраться с вопросом.



Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён из-за коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».