Нападающий Михаил Воробьёв вернулся в «Салават Юлаев»
Нападающий Михаил Воробьёв вернулся в уфимский «Салават Юлаев», информирует официальный сайт клуба из Башкортостана. 23-летний хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на три сезона.
Воробьёв покинул «Салават Юлаев» три года назад, отправившись в Северную Америку. Нападающий три сезона провёл в системе «Филадельфии Флайерз», отыграв за основную команду всего 35 матчей. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 Воробьёв отыграл 20 встреч, записав на свой счёт 3 (1+2) балла при показателе полезности "-5" и шести минутах штрафного времени. Форвард проводил на площадке 10 минут и 25 секунд за матч. За фарм-клуб АХЛ в прошедшем сезоне Воробьёв провёл 45 матчей, заработав 28 (12+16) баллов.
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