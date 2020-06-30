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Нападающий Михаил Воробьёв вернулся в «Салават Юлаев»

Нападающий Михаил Воробьёв вернулся в «Салават Юлаев»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Михаил Воробьёв вернулся в уфимский «Салават Юлаев», информирует официальный сайт клуба из Башкортостана. 23-летний хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на три сезона.

Воробьёв покинул «Салават Юлаев» три года назад, отправившись в Северную Америку. Нападающий три сезона провёл в системе «Филадельфии Флайерз», отыграв за основную команду всего 35 матчей. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 Воробьёв отыграл 20 встреч, записав на свой счёт 3 (1+2) балла при показателе полезности "-5" и шести минутах штрафного времени. Форвард проводил на площадке 10 минут и 25 секунд за матч. За фарм-клуб АХЛ в прошедшем сезоне Воробьёв провёл 45 матчей, заработав 28 (12+16) баллов.

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