Чижов: у Воробьёва большая заряженность играть на высочайшем уровне, но нужен трамплин

Спортивный директор уфимского «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал возвращение в клуб нападающего Михаила Воробьёва. Форвард подписал трёхлетний контракт.



«Переговоры шли с прошлого года. Миша играет на такой дефицитной позиции центрального нападающего. Очень неплохо показывал себя в Северной Америке. Рассчитывали на него в главной команде. Прилично выглядел в фарм-клубе, набирал много очков, в двух лидирующих тройках выступал.



Для нашей команды это очень хорошее приобретение. Тут много плюсов. Он наш местный воспитанник. Он молод, очень хорошие перспективы. У него большая заряженность на то, чтобы играть на самом высочайшем уровне: на уровне сборной, на уровне НХЛ. Но Мише нужен некий трамплин как раз в виде позиции лидера в таком клубе как «Салават Юлаев», который тоже ставит перед собой высокие задачи. Плюс, он играет дома. У него большой трехлетний контракт, за который он может проявить себя на высшем уровне и помочь нам достичь максимальных результатов», — цитирует Чижова официальный сайт клуба.

Нападающий Михаил Воробьёв вернулся в «Салават Юлаев»