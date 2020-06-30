Михайлов: жаль, что Петров так рано ушёл из жизни. У него было много задумок

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился воспоминаниями о своём партнере по ЦСКА и сборной СССР Владимире Петрове. Сегодня, 30 июня, Петрову могло бы исполниться 73 года. Он умер 28 февраля 2017 года.
«Владимир Петров был замечательным человеком. Выдающийся хоккеист. Он активно участвовал в политической жизни страны. Был активным гражданином. Очень много отдавал сил и здоровья хоккею. Хороший семьянин. Надежный друг. С ним ЦСКА процветал и добивался больших высот. Жаль, что так рано ушёл из жизни. Было много задумок и не всё успел сделать.
Историю жизни таких великих спортсменов нужно знать. Не только хоккеистам, и не только „армейцам“. Не зависимо от эмблемы на его груди, он был игроком мирового уровня. О нём нужно знать молодому поколению. Особенно тем, кто начинает свой путь в таком прекрасном спорте, как хоккей», — цитирует Михайлова официальный сайт ЦСКА.
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