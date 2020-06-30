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Солянников: карьеру в системе СКА оценю как очень продуктивную

Солянников: карьеру в системе СКА оценю как очень продуктивную
Хоккей / ВХЛ 0

Защитник клуба Высшей хоккейной лиги «СКА-Нева» Георгий Солянников поделился мнением о работе в системе СКА.

«Свою карьеру в системе СКА оценю как очень продуктивную. Здесь у меня была возможность развиваться и получить шанс заявить о себе. У меня останется очень много хороших воспоминаний, каждый год подарил хорошие эмоции. Жаль только, что так и не удалось выиграть кубок

Спасибо большое нашим болельщикам, которые всегда нас поддерживали, отдельное спасибо «Рыжему сектору» за их поддержку на выездных играх и за семейное отношение к нам. Они никогда не забывали наши праздники и поздравляли с самыми разными приятными событиями из игровой карьеры», — приводит слова хоккеиста официальный сайт ВХЛ.

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