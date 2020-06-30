Солянников: карьеру в системе СКА оценю как очень продуктивную

Защитник клуба Высшей хоккейной лиги «СКА-Нева» Георгий Солянников поделился мнением о работе в системе СКА.



«Свою карьеру в системе СКА оценю как очень продуктивную. Здесь у меня была возможность развиваться и получить шанс заявить о себе. У меня останется очень много хороших воспоминаний, каждый год подарил хорошие эмоции. Жаль только, что так и не удалось выиграть кубок



Спасибо большое нашим болельщикам, которые всегда нас поддерживали, отдельное спасибо «Рыжему сектору» за их поддержку на выездных играх и за семейное отношение к нам. Они никогда не забывали наши праздники и поздравляли с самыми разными приятными событиями из игровой карьеры», — приводит слова хоккеиста официальный сайт ВХЛ.