ХК «Сочи» расторг контракты с Шикиным, Архиповым и Выглазовым
Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракты с тремя игроками: вратарём Дмитрием Шикиным, нападающими Дмитрием Архиповым и Никитой Выглазовым.
Дмитрий Шикин перешёл в клуб в сезоне-2014/2015. В составе «леопардов» Дмитрий отыграл 126 матчей: 42 победы, 54 поражения, 9 матчей с буллитными сериями. В активе вратаря – три матча «на ноль». В среднем он отражал 91,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,50.
Дмитрий Архипов пополнил состав команды перед сезоном-2018/2019. В 100 матчах форвард записал на свой счёт 25 (10+15) очков.
Никита Выглазов стал «леопардом» по ходу минувшего сезона и провёл за команду 28 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 30 июня 2020
-
16:14
-
15:54
-
15:17
-
14:32
-
14:13
-
13:54
-
13:27
-
13:19
-
12:47
-
12:31
-
11:58
-
11:22
-
10:57
-
10:42
-
10:17
-
09:58
-
09:42
-
09:14
-
00:56
-
00:45
-
00:42
-
00:38
-
00:27
-
00:00
- 29 июня 2020
-
23:49
-
23:19
-
22:57
-
22:06
-
21:58
-
21:41
-
20:24
-
20:03
-
19:24
-
18:20
-
18:02
Партнерский контент