ХК «Сочи» расторг контракты с Шикиным, Архиповым и Выглазовым

Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракты с тремя игроками: вратарём Дмитрием Шикиным, нападающими Дмитрием Архиповым и Никитой Выглазовым.



Дмитрий Шикин перешёл в клуб в сезоне-2014/2015. В составе «леопардов» Дмитрий отыграл 126 матчей: 42 победы, 54 поражения, 9 матчей с буллитными сериями. В активе вратаря – три матча «на ноль». В среднем он отражал 91,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,50.



Дмитрий Архипов пополнил состав команды перед сезоном-2018/2019. В 100 матчах форвард записал на свой счёт 25 (10+15) очков.



Никита Выглазов стал «леопардом» по ходу минувшего сезона и провёл за команду 28 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»