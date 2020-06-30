Минское «Динамо» получило около 1,1 млн рублей в качестве компенсации от НХЛ за Колячонка

Минское «Динамо» сообщило о получении компенсации от Национальной хоккейной лиги за защитника Владислава Колячонка, информирует официальный сайт клуба из Беларуси. Колячонок выступает в системе «Флориды Пантерз».
«СДЮШОР БФСО «Динамо» получила 40 тысяч рублей (около 1,1 млн российских рублей — Прим. „Чемпионата“) за подготовку Владислава Колячонка. Это стало возможным благодаря продлении трансферного соглашения с НХЛ. Суть соглашения в том, что Национальная хоккейная лига выплачивает компенсацию ФХБ за любого белорусского хоккеиста, который впервые подписывает контракт с клубом НХЛ. Эти деньги распределяются между школами, воспитывавшими хоккеиста, а в них – между всеми тренерами, работавшими со спортсменами, пропорционально периоду их подготовки», — указано в сообщении на сайте «Динамо».
- 30 июня 2020
-
17:04
-
16:47
-
16:14
-
15:54
-
15:17
-
14:32
-
14:13
-
13:54
-
13:27
-
13:19
-
12:47
-
12:31
-
11:58
-
11:22
-
10:57
-
10:42
-
10:17
-
09:58
-
09:42
-
09:14
-
00:56
-
00:45
-
00:42
-
00:38
-
00:27
-
00:00
- 29 июня 2020
-
23:49
-
23:19
-
22:57
-
22:06
-
21:58
-
21:41
-
20:24
-
20:03
-
19:24