Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Минское «Динамо» получило около 1,1 млн рублей в качестве компенсации от НХЛ за Колячонка

Минское «Динамо» получило около 1,1 млн рублей в качестве компенсации от НХЛ за Колячонка
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» сообщило о получении компенсации от Национальной хоккейной лиги за защитника Владислава Колячонка, информирует официальный сайт клуба из Беларуси. Колячонок выступает в системе «Флориды Пантерз».

«СДЮШОР БФСО «Динамо» получила 40 тысяч рублей (около 1,1 млн российских рублей — Прим. „Чемпионата“) за подготовку Владислава Колячонка. Это стало возможным благодаря продлении трансферного соглашения с НХЛ. Суть соглашения в том, что Национальная хоккейная лига выплачивает компенсацию ФХБ за любого белорусского хоккеиста, который впервые подписывает контракт с клубом НХЛ. Эти деньги распределяются между школами, воспитывавшими хоккеиста, а в них – между всеми тренерами, работавшими со спортсменами, пропорционально периоду их подготовки», — указано в сообщении на сайте «Динамо».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020