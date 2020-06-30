Минское «Динамо» получило около 1,1 млн рублей в качестве компенсации от НХЛ за Колячонка

Минское «Динамо» сообщило о получении компенсации от Национальной хоккейной лиги за защитника Владислава Колячонка, информирует официальный сайт клуба из Беларуси. Колячонок выступает в системе «Флориды Пантерз».



«СДЮШОР БФСО «Динамо» получила 40 тысяч рублей (около 1,1 млн российских рублей — Прим. „Чемпионата“) за подготовку Владислава Колячонка. Это стало возможным благодаря продлении трансферного соглашения с НХЛ. Суть соглашения в том, что Национальная хоккейная лига выплачивает компенсацию ФХБ за любого белорусского хоккеиста, который впервые подписывает контракт с клубом НХЛ. Эти деньги распределяются между школами, воспитывавшими хоккеиста, а в них – между всеми тренерами, работавшими со спортсменами, пропорционально периоду их подготовки», — указано в сообщении на сайте «Динамо».